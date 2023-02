Pippo Franco sosia di Eli Schlein: è tendenza sul web e nei social (Di martedì 28 febbraio 2023) Pippo Franco sosia di Eli Schlein e la rete impazzisce. Si tratta ovviamente di uno sfottò che è ben lontano dal body shaming. Sembra piuttosto quell’umorismo del Bagaglino che tanto piaceva negli anni novanta e che mostrò i nostri politici anche con un lato più umano. E così la fresca vincitrice delle Primarie del PD ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023)di Elie la rete impazzisce. Si tratta ovviamente di uno sfottò che è ben lontano dal body shaming. Sembra piuttosto quell’umorismo del Bagaglino che tanto piaceva negli anni novanta e che mostrò i nostri politici anche con un lato più umano. E così la fresca vincitrice delle Primarie del PD ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Per un meme satirico con Pippo Franco e la #Schlein gridate al #bodyshaming. Quando un prof. universitario dava de… - marketingpmi : RT @carpe_liber: Ho visto Pippo Franco in tendenza e credevo fosse morto, poi ho capito che l'unica cosa a defungere è il cervello di chi… - TristandaCunh11 : RT @Giorgiolaporta: Per un meme satirico con Pippo Franco e la #Schlein gridate al #bodyshaming. Quando un prof. universitario dava della… - jordaoMinelo : RT @Giorgiolaporta: Per un meme satirico con Pippo Franco e la #Schlein gridate al #bodyshaming. Quando un prof. universitario dava della… - MaP39008118 : Praticamente @dariofrance è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra grazie a Pippo Franco. Fortuna che era… -