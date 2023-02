“Pippo Franco non è morto”: perché si parla solo di lui (Di martedì 28 febbraio 2023) Il suo nome è finito in cima alle tendenze, proprio nelle ore in cui dicevamo addio a Maurizio Costanzo. Stiamo parlando di Pippo Franco, finito al centro dell’interesse e non per il motivo peggiore che potessimo ipotizzare. No, non è morto e sta molto bene. Eppure, c’è stato qualcosa che ha scatenato la curiosità intorno a lui. Vediamo di cosa si tratta. perché si parla solo di Pippo Franco Lo abbiamo specificato più volte ma teniamo a ribadirlo: Pippo Franco non è morto. Tuttavia, il suo nome (a sua totale insaputa) è stato associato a quello di Elly Schlein, eletta segretaria del PD il 26 febbraio, per una presunta somiglianza fisica con il solo intento di offendere ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) Il suo nome è finito in cima alle tendenze, proprio nelle ore in cui dicevamo addio a Maurizio Costanzo. Stiamondo di, finito al centro dell’interesse e non per il motivo peggiore che potessimo ipotizzare. No, non èe sta molto bene. Eppure, c’è stato qualcosa che ha scatenato la curiosità intorno a lui. Vediamo di cosa si tratta.sidiLo abbiamo specificato più volte ma teniamo a ribadirlo:non è. Tuttavia, il suo nome (a sua totale insaputa) è stato associato a quello di Elly Schlein, eletta segretaria del PD il 26 febbraio, per una presunta somiglianza fisica con ilintento di offendere ...

