Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Imillecom : Pininfarina ha un nuovo Chief Creative Officer: è il designer automobilistico di fama mondiale Felix Kilbertus. Fel… - Imillecom : Pininfarina ha un nuovo Chief Creative Officer: è il designer automobilistico di fama mondiale Felix Kilbertus. Fel… - lulopdotcom : #automotive #excellence #design #pininfarina Felix Kilbertus è il nuovo Chief Creative Officer di Pininfarina… -

Inentrerà a far parte di una squadra multiculturale di stilisti e designer con competenze di raro valore. Insieme, consolideranno la posizione di leadership mondiale dell'azienda ...Inentrerà a far parte di una squadra multiculturale di stilisti e designer con competenze di raro valore. Insieme, consolideranno la posizione di leadership mondiale dell'azienda ...Atwill join a multicultural line - up of stylists and designers with rare and valuable skills. Together, they will consolidate the company's global leadership position in design ...

Pininfarina: Felix Kilbertus è il nuovo direttore creativo - Quattroruote.it Quattroruote

«Il successo porta cattivi consigli. Induce persone intelligenti a credere di non poter sbagliare ed è una guida inaffidabile per il futuro». Dal prossimo 17 aprile il designer austriaco lascerà Rolls ...Il designer, con oltre 20 anni di esperienza (anche in Rolls-Royce, Renault e Fiat) si occuperà di tutte le attività stilistiche dell'azienda torinese ...