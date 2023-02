“Picasso. Artista e modello” gli ultimi dipinti del maestro a Riehen (Di martedì 28 febbraio 2023) PABLO Picasso, LE PEINTRE ET SON MODÈLE, 28.3.1963 Öl auf Leinwand, 130 x 162 cm Nahmad Collection © Succession Picasso/2022Fondation Beyeler di Riehen in Svizzera presenta dal 19 febbraio al 1° maggio 2023 una selezione di dieci dipinti tardi del maestro Picasso SVIZZERA – Nell’ambito delle celebrazioni internazionali per il cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso (1881–1973), la Fondation Beyeler dal 19 febbraio al 1° maggio 2023 presenta in una mostra di piccolo formato una selezione condensata di dieci dipinti tardi del maestro appartenenti alla Collezione Beyeler, alla Anthax Collection Marx e ad altre raccolte private. Nel decennio finale della sua vita l’ormai ultraottantenne maestro spagnolo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) PABLO, LE PEINTRE ET SON MODÈLE, 28.3.1963 Öl auf Leinwand, 130 x 162 cm Nahmad Collection © Succession/2022Fondation Beyeler diin Svizzera presenta dal 19 febbraio al 1° maggio 2023 una selezione di diecitardi delSVIZZERA – Nell’ambito delle celebrazioni internazionali per il cinquantesimo anniversario della morte di Pablo(1881–1973), la Fondation Beyeler dal 19 febbraio al 1° maggio 2023 presenta in una mostra di piccolo formato una selezione condensata di diecitardi delappartenenti alla Collezione Beyeler, alla Anthax Collection Marx e ad altre raccolte private. Nel decennio finale della sua vita l’ormai ultraottantennespagnolo ...

