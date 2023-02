Pianura | 39enne ferito alla schiena da colpi di pistola

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti presso l’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta per un uomo. Si tratta di un trentanovenne dida un colpo d’arma da fuoco. Sarebbe accaduto in Via Adriano. Il, già noto alle forze dell’ordine, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.