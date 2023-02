Piantedosi spiega che il naufragio di Cutro non c’entra con le nuove regole sulle ong (Di martedì 28 febbraio 2023) «La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli». La frase pronunciata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo il naufragio dell’imbarcazione al largo delle coste di Cutro, in Calabria, ha fatto esplodere le polemiche politiche e le reazioni indignate dell’opposizione contro le nuove regole varate dal governo sulle organizzazioni non governative che salvano i migranti in mare. I corpi recuperati finora sono 63, mentre continua la ricerca dei dispersi e ci si appella – come tutte le volte – all’azione comune europea. In un’intervista al Corriere, Piantedosi spiega la sua posizione: «Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati a offrire ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) «La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli». La frase pronunciata dal ministro dell’Interno Matteodopo ildell’imbarcazione al largo delle coste di, in Calabria, ha fatto esplodere le polemiche politiche e le reazioni indignate dell’opposizione contro levarate dal governoorganizzazioni non governative che salvano i migranti in mare. I corpi recuperati finora sono 63, mentre continua la ricerca dei dispersi e ci si appella – come tutte le volte – all’azione comune europea. In un’intervista al Corriere,la sua posizione: «Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere politiche responsabili e solidali degli Stati a offrire ...

