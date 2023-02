Piantedosi: «Ma quale disumano, voglio evitare queste stragi. La tragedia non c’entra con le nuove regole» (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell’Interno Piantedosi, dopo la frase sul naufragio vicino a Crotone che lo ha fatto finire al centro delle polemiche: «Io subito tra i superstiti, combatteremo gli scafisti» Leggi su corriere (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell’Interno, dopo la frase sul naufragio vicino a Crotone che lo ha fatto finire al centro delle polemiche: «Io subito tra i superstiti, combatteremo gli scafisti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Piantedosi: «Ma quale disumano, voglio evitare queste stragi. La tragedia non c’entra con le nuove regole»… - TgrRaiCalabria : La replica di #MatteoPiantedosi @Viminale su @Corriere che difende il decreto #ONG #Calabria #stragemigranti… - gimat1971 : RT @LuigiAlici: Ma se uno collega con una matita gli interventi dei ministri #Piantedosi e #Valditara e del Presidente del Senato #LaRussa… - adapallai : RT @papito1492: L'unica consolazione è che dovrà pur esistere un universo parallelo nel quale Piantedosi è su un barcone in balia delle ond… - RosarioCimino11 : RT @CristianNovelli: A me viene il dubbio che #Piantedosi non abbia minimamente idea di quale 'disperazione' spinga queste persone su un ba… -