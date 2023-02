“Piantedosi dimettiti”, ondata social contro il ministro: “Parole disumane contro i migranti” (Di martedì 28 febbraio 2023) Mentre continua senza sosta la ricerca dei naufraghi in Calabria, si arroventa la polemica sul ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Sui social media, oltre che a livello politico e parlamentare, monta la rabbia per una serie di affermazioni che il titolare del Viminale ha fatto nel corso di una conferenza stampa. “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli” ha affermato Piantedosi riferendosi ai viaggi dei migranti che scappano da paesi devastati se non dalla guerra, dalla miseria, dalla violenza e dove i diritti umani non sono rispettati. Secondo il ministro la cosa importante non è tanto “il salvare o non salvare” i migranti in mare ma il fatto che essi “non devono partire“, perché esisterebbe, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 febbraio 2023) Mentre continua senza sosta la ricerca dei naufraghi in Calabria, si arroventa la polemica suldell’Interno, Matteo. Suimedia, oltre che a livello politico e parlamentare, monta la rabbia per una serie di affermazioni che il titolare del Viminale ha fatto nel corso di una conferenza stampa. “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli” ha affermatoriferendosi ai viaggi deiche scappano da paesi devastati se non dalla guerra, dalla miseria, dalla violenza e dove i diritti umani non sono rispettati. Secondo illa cosa importante non è tanto “il salvare o non salvare” iin mare ma il fatto che essi “non devono partire“, perché esisterebbe, ...

