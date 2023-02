Piantedosi dà la colpa ai migranti. È bufera (Di martedì 28 febbraio 2023) È polemica sulle parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, volato domenica a Crotone per una riunione in prefettura dopo la strage di Steccato di Curto costata la vita ad almeno L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 febbraio 2023) È polemica sulle parole del ministro dell’Interno Matteo, volato domenica a Crotone per una riunione in prefettura dopo la strage di Steccato di Curto costata la vita ad almeno L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anch… - GiovaQuez : Senaldi: “La sicurezza dei cittadini sembra non essere tra le priorità della POLITICA”. Ah ora è della politica, no… - fontalex7 : RT @Marco_dreams: Meloni “è da irresponsabili partire col mare grosso su un barchino”, Piantedosi “non c’è nessuna giustificazione per chi… - guiodic : RT @doctorgis84: Immaginate se in un'intera nazione chiudessero tutti i pronto soccorso contemporaneamente, per sempre. Poi muoiono migliai… - AnnaM75 : RT @Yon_Yonson71: Ci aspettavamo il peggio da questo governo, ma arrivare a dare ai morti la colpa di essere morti, beh, questo francamente… -