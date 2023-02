Piantedosi: “Chi collega la strage dei migranti con le nuove regole sulle Ong è in malafede” (Di martedì 28 febbraio 2023) Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiarisce il senso della frase (“La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli”) pronunciata come prima reazione contro chi accusava i soccorritori di essere intervenuti in ritardo nel crotonese. “La disperazione non è una giustificazione per chi si mette in viaggio”. LEGGI ANCHE Piantedosi, scontro con Mentana a "Non è l'Arena". Il Viminale accusato di non avere voluto salvare i naufraghi di Cutro (video) Ottomila euro agli scafisti per morire in Italia: il tariffario della strage di migranti a Crotone L’orrore nelle parole di #Piantedosi mentre la ricerca dei dispersi al largo di Crotone è ancora in corso. pic.twitter.com/eE3osdbj3N — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) February 27, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro dell’Interno Matteochiarisce il senso della frase (“La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli”) pronunciata come prima reazione contro chi accusava i soccorritori di essere intervenuti in ritardo nel crotonese. “La disperazione non è una giustificazione per chi si mette in viaggio”. LEGGI ANCHE, scontro con Mentana a "Non è l'Arena". Il Viminale accusato di non avere voluto salvare i naufraghi di Cutro (video) Ottomila euro agli scafisti per morire in Italia: il tariffario delladia Crotone L’orrore nelle parole di #mentre la ricerca dei dispersi al largo di Crotone è ancora in corso. pic.twitter.com/eE3osdbj3N — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) February 27, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : ??? 'La disperazione non è una giustificazione per chi si mette in viaggio'. L'orrore nelle parole di #Piantedosi m… - ciropellegrino : Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anch… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Mentana contro Piantedosi: “Nota del Viminale? È una minaccia, a me non importa del ‘lei non sa… - MariarosaGheza : RT @PoliticaPerJedi: Piantedosi è uno sgherro di Salvini poco a suo agio con la politica e le sue ipocrisie. Ma la sua rozzezza ha il pregi… - EugenioCardi : RT @SeaWatchItaly: ??? 'La disperazione non è una giustificazione per chi si mette in viaggio'. L'orrore nelle parole di #Piantedosi mentre… -