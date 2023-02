Piantedosi aveva bisogno della lezione sui diritti umani dei migranti (Di martedì 28 febbraio 2023) L’attenzione pubblica è concentrata sul naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di Cutro (Crotone) e sulle parole utilizzate dal ministro dell’interno Piantedosi, considerate “disumane” da una parte del pubblico e dell’opposizione. Secondo il ministro dell’Interno infatti non c’è disperazione che giustifichi di mettersi in viaggio in condizioni di pericolo. Quello di Piantedosi è uno sguardo privilegiato sulla realtà, di chi non conosce la disperazione della fuga, della guerra, della fame, della persecuzione e della povertà. È questo il fulcro della critica al ministro dell’Interno, che come rappresentante dello Stato ha l’obbligo morale di non utilizzare il concetto di “etica” in maniera personale. Sulle parole di Piantedosi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) L’attenzione pubblica è concentrata sul naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di Cutro (Crotone) e sulle parole utilizzate dal ministro dell’interno, considerate “disumane” da una parte del pubblico e dell’opposizione. Secondo il ministro dell’Interno infatti non c’è disperazione che giustifichi di mettersi in viaggio in condizioni di pericolo. Quello diè uno sguardo privilegiato sulla realtà, di chi non conosce la disperazionefuga,guerra,fame,persecuzione epovertà. È questo il fulcrocritica al ministro dell’Interno, che come rappresentante dello Stato ha l’obbligo morale di non utilizzare il concetto di “etica” in maniera personale. Sulle parole di, ...

