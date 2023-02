(Di martedì 28 febbraio 2023) È stato riconosciuto in treno uno dei ragazzi che ha chiesto unDeall'interno della camera ardente. "e rideva", ecco il racconto di chi ha viaggiato con lui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraniiiCesca : @Lucia281198 Ragazzi e vera questa cosa della mamma di Antonella? ?? Maaaa ieri quando piangeva Antonella ha detto… - surreale61 : #gfvip Ma come cambiano le DONNALISI Da mestierante cafona ignorante maleducata schifosa porca zocc... lei è il ma… - PiliaIdelma : RT @Sabrina_Volpi02: @teamsoleilsorge Oriana era quella che a capodanno si buttava addosso a EdoD, perculava Antonella che piangeva e la ch… - CORVO1980 : RT @Sabrina_Volpi02: @teamsoleilsorge Oriana era quella che a capodanno si buttava addosso a EdoD, perculava Antonella che piangeva e la ch… - MarinaGrilli2 : RT @antonellaD_E: Oriana sta dicendo a Sarah che nella clip dove si è visto che stava piangeva lei era convinta che non la stavano registra… -

Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente, Dalai: 'Ho incontrato l'uomo,masi è pentito' Domenica sera Michele Dalai , amministratore delegato della squadra Zeta Rugby, ha preso ...Dal racconto di Dalai, sembrerebbe che l'uomosi sia pentito più di tanto per aver chiesto un selfie . Piuttosto, pare preoccupato per le possibili conseguenze del suo gesto. "In tutto ciò, ...si fidava delle persone, era terrorizzata,, cercava di difendersi, ogni giorno perdeva il morale, le parlavamo e cercavamo di accarezzarla, piano piano ci siamo guadagnati la sua ...

"Piangeva ma non si è pentito". La verità sul selfie con Maria De Filippi ilGiornale.it

Qualche problemino per Bianca Atzei che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la salute del piccolo Noa alle prese con le coliche.All'ospedale di Bassano è stato avviato l'iter per dichiarare la morte cerebrale del 17enne colpito da meningite batterica da meningococco di tipo B.