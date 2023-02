Petrozzelli “Nell’alta Valle del Sabato vince Schlein | ora collaborazione tra circoli per iniziare un nuovo corso”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI dati complessivi delle primarie del PDdelpremiano Elly! In controtendenza con i dati provinciali, che hanno “eletto” vincitore Stefano Bonaccini con il 71%, nei sei comuni dell’AltadelElly ha raccolto poco più del 51%. Un dato che va tenuto in considerazione perché è uno dei pochi territori in provincia di Avellino dove tante e tanti hanno scelto di lanciare un messaggio chiaro e in controtendenza con le direttive di apparato. Ringrazio i segretari di circolo – in particolare quelli di San Michele e Cesinali – che hanno mobilitato un buon numero di persone, a prescindere dalla mozione supportata. Mi auguro che questa partecipazione – la quale evidenzia una quasi equa divisione tra la scelta delle mozioni ...