- continua sotto - Il cadavere, segnalato da unche ha allertato le forze dell'ordine, ... Separato, con tre figli, viveva da solo e risultavada due giorni. E mentre si attendono ...Cadavere nel mare di Torre Annunziata: ucciso e gettato in acqua Sarebbe stato undel ... L'uomo risultavada due giorni e solo in queste ultime ore è stato identificato: si tratta ...Ma l'attore americano,nel 2014, è riuscito sempre a superarsi, affrontando col suo genio ... da un lato La leggenda del re, in cui il vagabondo Perry ritrova l'amore e fiducia ...

Pescatore scomparso, i resti di Diego Barría trovati in uno squalo. Riconosciuto da un tatuaggio Gazzetta del Sud

I resti di un uomo scomparso nel sud dell' Argentina all'inizio di questo mese sarebbero stati trovati all'interno di uno squalo catturato da pescatori locali.Il primo appuntamento è per questa sera alle ore 20:30 per "La Rassegna L'AltroTeatro- On Stage Metropol" patrocinata dal comune di Corigliano-Rossano, mentre il secondo è previsto per giovedì 23 sul ...