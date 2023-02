Perla di Luis Alberto, la Lazio supera la Sampdoria 1 a 0 (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - È servito un super gol di Luis Alberto per sbloccare una partita che sembrava stregata per i biancocelesti. In una serata in cui Immobile tradisce mancando almeno tre occasioni clamorose, e contro una Samp veramente molto attenta e organizzata, ci pensa il centrocampista spagnolo a far gioire l'Olimpico a dieci minuti dalla fine. Lazio che scavalca momentaneamente la Roma al quarto posto e si prepara ad affrontare il lanciatissimo Napoli venerdì prossimo. Nella Lazio a sorpresa fuori Zaccagni e Hysaj, iniziano la partita Lazzari e Pedro. Stankovic conferma Gabbiadini e Lammers in attacco, lasciando ancora fuori, almeno in partenza, Sabiri e Jesé. Dopo un primo quarto d'ora all'insegna dell'equilibrio, i biancocelesti vanno vicinissimi al vantaggio al 20', quando una sponda di testa di Milinkovic-Savic permette ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - È servito un super gol diper sbloccare una partita che sembrava stregata per i biancocelesti. In una serata in cui Immobile tradisce mancando almeno tre occasioni clamorose, e contro una Samp veramente molto attenta e organizzata, ci pensa il centrocampista spagnolo a far gioire l'Olimpico a dieci minuti dalla fine.che scavalca momentaneamente la Roma al quarto posto e si prepara ad affrontare il lanciatissimo Napoli venerdì prossimo. Nellaa sorpresa fuori Zaccagni e Hysaj, iniziano la partita Lazzari e Pedro. Stankovic conferma Gabbiadini e Lammers in attacco, lasciando ancora fuori, almeno in partenza, Sabiri e Jesé. Dopo un primo quarto d'ora all'insegna dell'equilibrio, i biancocelesti vanno vicinissimi al vantaggio al 20', quando una sponda di testa di Milinkovic-Savic permette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maurosimo66 : Non riesco a capire più certe partite, se siamo più spenti noi o danno di più gli avversari. Comunque contavano i 3… - luca_nacchio : Partita tesa, complicata, assurda. Poi si accende lui, e tutto si illumina. Il muro blucerchiato crolla sotto la po… - quotidianolazio : La perla di Luis Alberto regala i tre punti alla Lazio: #Sampdoria battuta 1-0 - - persemprecalcio : ?? Grazie ad un bel gol di #LuisAlberto, la #Lazio ha battuto la #Sampdoria per 1-0 e torna davanti alla Roma in pi… - Bertolca10 : Battuta la Sampdoria. Gara difficile sbloccata solo all'ultimo da una perla di Luis Alberto. #LazioSampdoria -