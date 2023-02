Pereira dimesso, le nuove accuse: "Distratti 8 milioni di fondi pubblici". Chiesta l'interdizione (Di martedì 28 febbraio 2023) La procura vuole bloccare il sovrintendente: nel mirino anche l'utilizzo del finanziamento straordinario per ripianare i debiti del Maggio. Scatta l'interrogatorio dal gip. La difesa: 'Soldi usati per ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 febbraio 2023) La procura vuole bloccare il sovrintendente: nel mirino anche l'utilizzo del finanziamento straordinario per ripianare i debiti del Maggio. Scatta l'interrogatorio dal gip. La difesa: 'Soldi usati per ...

