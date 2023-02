Perché Uomini e Donne oggi – 28 febbraio 2023 – non va in onda: il motivo (Di martedì 28 febbraio 2023) Perché Uomini e Donne oggi, martedì 28 febbraio 2023, non va in onda su Canale 5? La puntata di oggi del programma di Maria De Filippi non va in onda per lutto e rispetto della conduttrice Maria De Filippi che ieri, 27 febbraio, ha salutato il suo Maurizio Costanzo nei funerali a Piazza del Popolo, a Roma. Al posto del programma nel corso del pomeriggio di Mediaset verrà trasmessa la replica della seconda puntata di Buongiorno mamma 2. La terza puntata sarà trasmessa invece in prima tv alle ore 21,40 di oggi. Oltre a Uomini e Donne saltano Amici di Maria De Filippi e Terra Amara. Quando torna Abbiamo visto Perché ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023), martedì 28, non va insu Canale 5? La puntata didel programma di Maria De Filippi non va inper lutto e rispetto della conduttrice Maria De Filippi che ieri, 27, ha salutato il suo Maurizio Costanzo nei funerali a Piazza del Popolo, a Roma. Al posto del programma nel corso del pomeriggio di Mediaset verrà trasmessa la replica della secpuntata di Buongiorno mamma 2. La terza puntata sarà trasmessa invece in prima tv alle ore 21,40 di. Oltre asaltano Amici di Maria De Filippi e Terra Amara. Quando torna Abbiamo visto...

