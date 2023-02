“Perché si è messo con Micol”. GF Vip 7, il pensiero maligno su Tavassi: “Guarda caso…” (Di martedì 28 febbraio 2023) Clamorosa rivelazione al GF Vip 7 su Edoardo Tavassi. Coinvolta anche Micol Incorvaia, infatti c’è chi nella casa pensa di aver scoperto il vero motivo del fidanzamento tra i due vipponi. Affermazioni che stanno facendo discutere non solo nel reality show, ma anche all’esterno col pubblico che non si aspettava simili frasi. Ora non sappiamo come reagirà il fratello di Guendalina, quando sarà messo al corrente di tutto questo, ma certamente la sua reazione non sarà affatto positiva. Una dichiarazione che è rimbombata al GF Vip 7, dopo la puntata in diretta. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono trovati alla grande ed è nato un bellissimo rapporto. Nei giorni scorsi, in seguito allo scandalo del van, lui ha anche confermato di aver fatto l’amore con la sorella di Clizia e quindi ormai il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Clamorosa rivelazione al GF Vip 7 su Edoardo. Coinvolta ancheIncorvaia, infatti c’è chi nella casa pensa di aver scoperto il vero motivo del fidanzamento tra i due vipponi. Affermazioni che stanno facendo discutere non solo nel reality show, ma anche all’esterno col pubblico che non si aspettava simili frasi. Ora non sappiamo come reagirà il fratello di Guendalina, quando saràal corrente di tutto questo, ma certamente la sua reazione non sarà affatto positiva. Una dichiarazione che è rimbombata al GF Vip 7, dopo la puntata in diretta. EdoardoIncorvaia si sono trovati alla grande ed è nato un bellissimo rapporto. Nei giorni scorsi, in seguito allo scandalo del van, lui ha anche confermato di aver fatto l’amore con la sorella di Clizia e quindi ormai il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AVeget : Vorrei sapere perchè 2 tredicenni che hanno quasi messo in fin di vita una loro coetanea non sono imputabili!!Ma co… - ellykelly20 : RT @lavitapensataa: secondo la Nasoni Tavassi si sarebbe messo con Micol perché sorella di Clizia che sta con Ciavarro i cui genitori sono… - L_orenzo_A : @sulasnino L’algoritmo di quel tool credo consideri solo le relazioni dirette e non i like. Perché non ho mai messo un like a FdI! ?? - Savemeaa1 : lei la scorsa settimana ha messo un post con una loro scena ed ha fatto bene perché anche se molto probabilmente è… - Iuly065046092 : @mart120600217 Sn arrabbiata perché secondo il mio punto di vista Ginevra ha messo in discussione la sua vita priva… -

Perché Alfredo Cospito è stato riportato in carcere, le condizioni dell'anarchico ... magistratura e politica decretano la morte di Cospito: 'Campagna contro 41bis a oltranza' Perché Cospito è stato lasciato al 41 bis, una sentenza a morte Grazie Cospito, hai messo a nudo falsità e ... Mfs: lo scenario macro potrebbe rivelarsi problematico per gli utili aziendali ... perché ci saranno aziende che sapranno fronteggiare la combinazione di consumi in rallentamento e ... E per quanto riguarda il rapporto con le reti, quali iniziative avete messo in campo "Per noi il ... Davide Donadei, l'ex interviene sulla sua vicinanza ad Antonella e fa un'insinuazione: la reazione del Vippone Una frecciatina evidente riservata proprio a Davide Donadei che è stato messo al corrente della ... al quale ha riservato alcuna confidenze: Non capisco perché debba farmi passare per questa roba qui. ... ... magistratura e politica decretano la morte di Cospito: 'Campagna contro 41bis a oltranza'Cospito è stato lasciato al 41 bis, una sentenza a morte Grazie Cospito, haia nudo falsità e ......ci saranno aziende che sapranno fronteggiare la combinazione di consumi in rallentamento e ... E per quanto riguarda il rapporto con le reti, quali iniziative avetein campo "Per noi il ...Una frecciatina evidente riservata proprio a Davide Donadei che è statoal corrente della ... al quale ha riservato alcuna confidenze: Non capiscodebba farmi passare per questa roba qui. ... Chiede 10 euro perchè ha messo il gasolio nel serbatoio della benzina ma è una truffa Quotidiano Motori