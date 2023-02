“Perché quel sorriso”. Funerali Costanzo, il momento di Maria De Filippi che è passato inosservato (Di martedì 28 febbraio 2023) In molti hanno fatto caso a quel bel sorriso di Maria De Filippi durante il funerale di Maurizio Costanzo. Una parentesi brevissima di serenità per la conduttrice televisiva in un pomeriggio intenso di tormento e dolore. È stato un funerale cattolico alla Chiesa degli Artisti di Roma, tantissimi gli amici che hanno voluto porgere un ultimo salute ad un grande della tv italiana. E le tante telecamere, naturalmente, hanno ripreso tutto, dalle lacrime, a quella meravigliosa risata di Maria. Ma cosa è successo? È il parroco che sta dicendo la messa a rubare un attimo di gioia alla moglie di Costanzo. “Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto…”, svela don Walter Insero nell’omelia ricordando la passione per i dolci ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) In molti hanno fatto caso abeldiDedurante il funerale di Maurizio. Una parentesi brevissima di serenità per la conduttrice televisiva in un pomeriggio intenso di tormento e dolore. È stato un funerale cattolico alla Chiesa degli Artisti di Roma, tantissimi gli amici che hanno voluto porgere un ultimo salute ad un grande della tv italiana. E le tante telecamere, naturalmente, hanno ripreso tutto, dalle lacrime, ala meravigliosa risata di. Ma cosa è successo? È il parroco che sta dicendo la messa a rubare un attimo di gioia alla moglie di. “Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto…”, svela don Walter Insero nell’omelia ricordando la passione per i dolci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : In Italia non siamo capaci di attuare politiche di lungo periodo, di accettare che se vuoi realizzare qualcosa, que… - borghi_claudio : @pharsaliaa E secondo te perché? La risposta è semplice: voto democratico che ha dato 400 parlamentari al M5S. Quel… - HSkelsen : Putin ieri ha abrogato il Decreto del Presidente della Federazione Russa del 07.05.2012 n° 605 «sulle misure per at… - AmicidiT : RT @sabripillot: Ogni mattina apro e rt @AuschwitzMuseum, perché per prima voglio ricordare uomini, donne e bambini uccisi per la 'colpa' d… - Elviroxi1 : RT @itsmartyss: comunque qualcuno cerchi di far arrivare il video di tontonella ai genitori di micol perchè quella è diffamazione e la deve… -

Bologna, finalmente la chance per Raimondo. Ma quante tensioni QUANTE TENSIONI - Quel progetto però si è arenato presto. La promessa di restare in pianta stabile in prima squadra, complici le condizioni di salute del compianto allenatore serbo, non si sono ... Laura Pausini festeggia 30 anni di carriera tra New York, Madrid e Milano e riparte da zero: "Negli ultimi due anni non ho fatto altro che ... ... sono consapevole che quel posto lì ha rivoluzionato la mia vita , la mia famiglia, anche quando vado ospite siamo tutti un po' nervosi in casa perché sanno che sono preoccupata". LA SCALETTA DEL ... Seagen, cosa fa la biotech su cui punta Pfizer COSA FA SEAGEN E PERCHÉ TUTTI LA VOGLIONO Seagen, che l'anno scorso ha registrato vendite per quasi ... sono d'accordo sul fatto che Pfizer ha bisogno di quel gap di entrate di 17 miliardi di dollari ... QUANTE TENSIONI -progetto però si è arenato presto. La promessa di restare in pianta stabile in prima squadra, complici le condizioni di salute del compianto allenatore serbo, non si sono ...... sono consapevole cheposto lì ha rivoluzionato la mia vita , la mia famiglia, anche quando vado ospite siamo tutti un po' nervosi in casasanno che sono preoccupata". LA SCALETTA DEL ...COSA FA SEAGEN ETUTTI LA VOGLIONO Seagen, che l'anno scorso ha registrato vendite per quasi ... sono d'accordo sul fatto che Pfizer ha bisogno digap di entrate di 17 miliardi di dollari ... MA PERCHé UNA PERSONA CON PROBLEMI NORMALI ... GLI STATI GENERALI