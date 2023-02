Perché Prodi è «sbalordito» dalle primarie del Pd: i consigli del professore a Elly Schlein (Di martedì 28 febbraio 2023) Il professor Romano Prodi è rimasto «sbalordito» dalle primarie del Partito Democratico. Ma non per la vittoria di Elly Schlein. Per la partecipazione al voto: «Oltre un milione di persone, che se paragonate a quanti sono stati i votanti del Pd alle ultime Politiche, sono un dato eccezionale. A riconferma del fatto che il Pd è rimasto l’unico vero partito in Italia. Nessuno degli altri sarebbe mai in grado di mobilitare così tante persone. Neppure online». Secondo l’ex premier poi il risultato «ci poteva stare, si è capito, a ridosso del voto, che qualcosa si stava muovendo. Forse il desiderio di cambiamento era più profondo di quel che sembrava, ma ci sarà tempo per fare analisi, ora bisogna guardare alla realtà e al mandato che Schlein ha ricevuto». Ma ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Il professor Romanoè rimasto «del Partito Democratico. Ma non per la vittoria di. Per la partecipazione al voto: «Oltre un milione di persone, che se paragonate a quanti sono stati i votanti del Pd alle ultime Politiche, sono un dato eccezionale. A riconferma del fatto che il Pd è rimasto l’unico vero partito in Italia. Nessuno degli altri sarebbe mai in grado di mobilitare così tante persone. Neppure online». Secondo l’ex premier poi il risultato «ci poteva stare, si è capito, a ridosso del voto, che qualcosa si stava muovendo. Forse il desiderio di cambiamento era più profondo di quel che sembrava, ma ci sarà tempo per fare analisi, ora bisogna guardare alla realtà e al mandato cheha ricevuto». Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Secondo l’ex premier la vittoria ci poteva stare, la partecipazione è stata eccezionale - znnznaty : RT @metaanto: Perché Prodi si accanì contro gli albanesi? Rispondi @SimonaMalpezzi - digitalTool7 : @matzmalefix @carlo_pr90 @PoliticaPerJedi Il PD voleva essere quella roba lì perché gente come Prodi, Veltroni e su… - diciommoa : @leftiscooler @antoniopolito1 Quale dei due Prodi? Perché il primo cadde per Rifondazione comunista, il secondo anc… - RobertoIngross2 : @EnricoFaraboll1 Oltre il 99% della comunità scientifica vs Prodi. Ovviamente diamo più credito a Prodi perché dice… -