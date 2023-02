"Perché papà ci ha colpito a morte?": la lettera di Nicolò alla mamma e alla sorella uccise (Di martedì 28 febbraio 2023) "Vorrei cercare di avere una vita normale, per quanto si possa, come tutti". Lo ha detto Nicolò Maja, superstite dell'omicidio della madre Stefania Pivetta e della sorella Silvia Maja per mano del padre Leggi su europa.today (Di martedì 28 febbraio 2023) "Vorrei cercare di avere una vita normale, per quanto si possa, come tutti". Lo ha dettoMaja, superstite dell'omicidio della madre Stefania Pivetta e dellaSilvia Maja per mano del padre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il #Papa agli artisti: 'Ringrazio per il vostro lavoro. È un lavoro evangelico. Anche un lavoro poetico, perché il… - MarianoGiustino : Lei è #Lila e lui è #HamzehNaroi, il papà. Non si sono mai conosciuti perché Hamzeh è stato ucciso durante il vener… - Enzo97736396 : @swamilee Non mi aspettavo tutto questo. Altre volte scrivo frasi del Papa e finiva lì, mentre quel giorno è accadu… - Mirko41291867 : RT @Andrea_Biorny: @fabio_pareschi No amico stai tranquillo, purtroppo @carloalvino non è andato a scuole perché ha ereditato la gestione d… - Enzo97736396 : @swamilee Tu pensa che, a fine giugno del 2021, solo perchè ho scritto un tweet su Papa Francesco, si è scatenato d… -