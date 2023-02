Perché l’Inter ha fallito con le piccole? Ecco i colpevoli (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi è il responsabile delle sconfitte e dei pareggi dell’Inter contro le piccole del nostro campionato. Analizziamo i match “incriminati” Davanti alle telecamere di Sky, Beppe Marotta è stato decisamente puntuale nell’analisi sulle difficoltà dell’Inter andando a focalizzare i momenti nei quali era doveroso non commettere errori per avere oggi una classifica diversa: «Avevamo 12 punti a disposizione, con Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, quindi avversari oggettivamente inferiori, e ne abbiamo totalizzato soltanto 2. Mentre contro Porto, Milan e Napoli ci sono state prestazioni vincenti. In campionato manca la continuità e senza quella non si può parlare di grande squadra. Tocca ad allenatore e squadra individuare la terapia». Proviamo a suggerire qualche pista d’indagine offrendo piccoli spunti alla riflessione, ben sapendo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Chi è il responsabile delle sconfitte e dei pareggi delcontro ledel nostro campionato. Analizziamo i match “incriminati” Davanti alle telecamere di Sky, Beppe Marotta è stato decisamente puntuale nell’analisi sulle difficoltà delandando a focalizzare i momenti nei quali era doveroso non commettere errori per avere oggi una classifica diversa: «Avevamo 12 punti a disposizione, con Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, quindi avversari oggettivamente inferiori, e ne abbiamo totalizzato soltanto 2. Mentre contro Porto, Milan e Napoli ci sono state prestazioni vincenti. In campionato manca la continuità e senza quella non si può parlare di grande squadra. Tocca ad allenatore e squadra individuare la terapia». Proviamo a suggerire qualche pista d’indagine offrendo piccoli spunti alla riflessione, ben sapendo ...

