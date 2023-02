Perché la minaccia cinese è la più temibile (Di martedì 28 febbraio 2023) Nelle scorse settimane, l’autore Matteo Milanesi ha pubblicato un breve e pregevole saggio, edito dalla casa editrice Porto Seguro, intitolato Sotto l’ombra del Dragone. Incentrato sulla pericolosità del regime totalitario cinese, con mire imperiali ed espansionistiche che pongono a rischio la sicurezza occidentale, il testo prova ad affrontare le ragioni che acuiscono la nostra debolezza e vulnerabilità dinanzi al fronte autocratico. L’apertura geopolitica a Pechino, pur favorendoci sul piano commerciale e degli scambi economici, ha permesso alla Cina di ottenere delle armi di ricatto da utilizzare strategicamente in vista di un confronto diretto con l’Occidente. Ad esempio, sul fronte industriale o su quello delle politiche green, Pechino spesso svolge un ruolo egemonico nella produzione e nella fornitura di strumenti o batterie di ricarica, che ci impone la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 febbraio 2023) Nelle scorse settimane, l’autore Matteo Milanesi ha pubblicato un breve e pregevole saggio, edito dalla casa editrice Porto Seguro, intitolato Sotto l’ombra del Dragone. Incentrato sulla pericolosità del regime totalitario, con mire imperiali ed espansionistiche che pongono a rischio la sicurezza occidentale, il testo prova ad affrontare le ragioni che acuiscono la nostra debolezza e vulnerabilità dinanzi al fronte autocratico. L’apertura geopolitica a Pechino, pur favorendoci sul piano commerciale e degli scambi economici, ha permesso alla Cina di ottenere delle armi di ricatto da utilizzare strategicamente in vista di un confronto diretto con l’Occidente. Ad esempio, sul fronte industriale o su quello delle politiche green, Pechino spesso svolge un ruolo egemonico nella produzione e nella fornitura di strumenti o batterie di ricarica, che ci impone la ...

