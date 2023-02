Perché il piano per Serbia e Kosovo è un altro successo di Ue e Nato (Di martedì 28 febbraio 2023) Superare l’eredità del passato, nella consapevolezza che da un lato le frontiere e l’integrità territoriale vanno preservate (al pari delle minoranze) e, dall’altro, occorre compiere un passo deciso verso la cooperazione regionale che è anticamera alla sicurezza in Ue. Questo in sintesi l’humus attorno al quale è stato concepito l’accordo di normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado, all’indomani di un periodo cuscinetto che non ha stemperato le tensioni fra i due Paesi ma che ora, proprio alla luce di questo vademecum, può essere messo alle spalle. Una mossa, quella di Bruxelles, che sa anche di monito a soggetti esterni come Pechino e Mosca, da sempre ultra invasivi in quella macro area così delicata e geopoliticamente rilevante. L’incontro di Bruxelles è stato inoltre preceduto da una lettera vergata da Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Olaf Scholz in cui ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Superare l’eredità del passato, nella consapevolezza che da un lato le frontiere e l’integrità territoriale vanno preservate (al pari delle minoranze) e, dall’, occorre compiere un passo deciso verso la cooperazione regionale che è anticamera alla sicurezza in Ue. Questo in sintesi l’humus attorno al quale è stato concepito l’accordo di normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado, all’indomani di un periodo cuscinetto che non ha stemperato le tensioni fra i due Paesi ma che ora, proprio alla luce di questo vademecum, può essere messo alle spalle. Una mossa, quella di Bruxelles, che sa anche di monito a soggetti esterni come Pechino e Mosca, da sempre ultra invasivi in quella macro area così delicata e geopoliticamente rilevante. L’incontro di Bruxelles è stato inoltre preceduto da una lettera vergata da Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Olaf Scholz in cui ...

