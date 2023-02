Per sbocciare a primavera. E non farsi prendere dal panico del cambio armadio (Di martedì 28 febbraio 2023) Maledetta primavera, intonava Loretta Goggi nel 1981. Marzo 2023 è alle porte, e con esso le preoccupazioni legate all’outfit: se per innamorarsi dei nuovi must-have, parafrasando la celebre canzone, basta un’ora o poco meno, vestirsi in questa stagione, complice il clima ballerino, spesso risulta complesso. Come fare? 5 look da copiare a marzo 2023 guarda le foto Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2023? 5 outfit invernali eleganti e semplici da replicare Basta partire con il ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 febbraio 2023) Maledetta, intonava Loretta Goggi nel 1981. Marzo 2023 è alle porte, e con esso le preoccupazioni legate all’outfit: se per innamorarsi dei nuovi must-have, parafrasando la celebre canzone, basta un’ora o poco meno, vestirsi in questa stagione, complice il clima ballerino, spesso risulta complesso. Come fare? 5 look da copiare a marzo 2023 guarda le foto Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2023? 5 outfit invernali eleganti e semplici da replicare Basta partire con il ...

