Per la Schlein il primo ostacolo è il fuoco amico

"Abbiamo ammazzato il Pd". La frase di Lorenzo Guerini dopo la batosta storica che ha preso la sua corrente Base riformista riflette perfettamente la natura degli ex renziani: il partito è roba loro, sono loro e non gli elettori a deciderne le sorti (l'hanno "ammazzato" perché hanno fatto votare le persone?) e il partito esiste solo se corrisponde ai loro desiderata. I sedicenti "progressisti", al di là delle congratulazioni di facciata sono il primo vero nodo di Elly Schlein da segretaria. La neo segretaria del Pd Elly Schlein deve guardarsi le spalle dai renziani. Ancora forti nel partito nonostante la batosta dei gazebo Il lavoro di logoramento è già iniziato e, come sempre, è pateticamente prevedibile. Per capire la sceneggiatura basta farsi un giro sui giornaletti suggeritori e tra i social dei cosiddetti intellettuali di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I temi cruciali per la Schlein sono «la parità di genere nelle piazze Non una di Meno; le sardine; i friday for fut… - CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - Sentenza2020 : RT @Giorgiolaporta: Per un meme satirico con Pippo Franco e la #Schlein gridate al #bodyshaming. Quando un prof. universitario dava della… - sarasar23985949 : RT @brusco_sandro: Per chi si chiede come sarà il PD di Elly Schlein. ''Via i contratti pirata, limitare quelli a termine come in Spagna, s… -