Per Italo Bocchino Elly Schlein “non ha mai lavorato”! (Di martedì 28 febbraio 2023) Italo Bocchino, direttore del Secolo d’Italia, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, praticamente nella tana dei dem, ha... Leggi su freeskipper (Di martedì 28 febbraio 2023), direttore del Secolo d’Italia, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, praticamente nella tana dei dem, ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Per Italo Bocchino Elly Schlein 'non ha mai lavorato'! - Ivan04499938 : Grazie per gli ascolti della serata di ieri. L'appuntamento è per stasera alle 20,30 sempre su la7. Ospite della se… - claudioguss : @OttoemezzoTW @fattoquotidiano @marcotravaglio @pdnetwork @JasmineCristal3 @SecolodItalia1 @Italo_Bocchino… - Izzy741 : @pdnetwork @ellyesse Già una italo (ok!)/svizzera(vabbè)/USA(poi?) Messa lì nel partito ex sinistra, nuovo ricettac… - UnitedPlanetFe1 : Oggi commuting: in auto fino al parco degli acquedotti, metro in stazione, Italo per Firenze, Vespa per rientrare.… -