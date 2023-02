Per Elly Schlein perdere i moderati sarebbe una manna dal cielo (Di martedì 28 febbraio 2023) di Cristian Giaracuni Neanche il tempo di avere i risultati ufficiali che già sui social una serie di buontemponi annunciavano l’imminente dipartita del Pd. Secondo costoro, con l’avvento della nuova segretaria Schlein, il già moribondo Partito democratico sarebbe stato destinato al definitivo prosciugamento in virtù della massiccia fuga dei moderati: atterriti dal ritorno dei bolscevichi, gli elettori, smarriti e raminghi, erano già pronti a trasferirsi armi e bagagli nel “partito bilocale” di Calenda e Renzi. Il risultato delle primarie sarebbe tutto grasso che cola per il cosiddetto terzo polo e ovviamente per quel perfido stratega di Giuseppe Conte che, proprio grazie alla vittoria di Elly Schlein, ottenuta con i voti degli elettori 5stelle in missione segreta nei gazebi dem, ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) di Cristian Giaracuni Neanche il tempo di avere i risultati ufficiali che già sui social una serie di buontemponi annunciavano l’imminente dipartita del Pd. Secondo costoro, con l’avvento della nuova segretaria, il già moribondo Partito democraticostato destinato al definitivo prosciugamento in virtù della massiccia fuga dei: atterriti dal ritorno dei bolscevichi, gli elettori, smarriti e raminghi, erano già pronti a trasferirsi armi e bagagli nel “partito bilocale” di Calenda e Renzi. Il risultato delle primarietutto grasso che cola per il cosiddetto terzo polo e ovviamente per quel perfido stratega di Giuseppe Conte che, proprio grazie alla vittoria di, ottenuta con i voti degli elettori 5stelle in missione segreta nei gazebi dem, ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - sbonaccini : Una bella giornata di partecipazione per il Partito Democratico. Ho chiamato Elly e lo ho fatto le mie congratula… - ultimora_pol : Primarie PD, A Milano spunta un murales per celebrare la vittoria di Elly Schlein. ?? @ultimora_pol - flautomagico62 : RT @DavideR46325615: 20-1-2020 Quando Elly Schlein mise in fuga Salvini con una semplicissima domanda: 'Perché, a Bruxelles, non avete mai… - pietro30199674 : RT @PietroPerconte: Il programma del nuovo segretario del PD Elly #Schlein - tasse verdi sulle aziende - tasse in base a quanto inquini -… -