Penalizzazione Juventus, il club ha presentato ricorso al Collegio del Coni (Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus ha presentato ufficialmente il suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Lo rendo note la stessa società con un comunicato ufficiale. I bianconeri sono stati penalizzati di 15 punti per il caso Plusvalenze ricorso ? La Juventus ha depositato ufficialmente il suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Dopo le motivazioni della Corte d’Appello della Figc per il caso plusvalenze, il club bianconero aveva 30 giorni di tempo per presentare il suo ricorso per i 15 punti di Penalizzazione inflitti in classifica. COMUNICATO ? “Juventus Football club S.p.A. rende noto che la Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Lahaufficialmente il suoaldi Garanzia del. Lo rendo note la stessa società con un comunicato ufficiale. I bianconeri sono stati penalizzati di 15 punti per il caso Plusvalenze? Laha depositato ufficialmente il suoaldi Garanzia del. Dopo le motivazioni della Corte d’Appello della Figc per il caso plusvalenze, ilbianconero aveva 30 giorni di tempo per presentare il suoper i 15 punti diinflitti in classifica. COMUNICATO ? “FootballS.p.A. rende noto che la Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Avv. Marengo: 'I 15 punti di penalizzazione verranno tolti, non ho il fascicolo in mano ma per la questione stipend… - ZZiliani : Mario Luigi #Torsello, uno dei giudici della Corte d’Appello che ha inflitto alla #Juventus 15 punti di penalizzazi… - capuanogio : ?? E se la #Juventus andasse in #ChampionsLeague anche da penalizzata? Spoiler: mancano 15 giornate e nelle ultime… - EnricoPirinoli : RT @juventusfans: Avv. Marengo: 'I 15 punti di penalizzazione verranno tolti, non ho il fascicolo in mano ma per la questione stipendi la #… - internewsit : Penalizzazione Juventus, il club ha presentato ricorso al Collegio del Coni - -