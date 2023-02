Pelletterie Borghese | la qualità e l’ineguagliabilità della manifattura italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) La moda è un’arte, una delle più antiche, che ai suoi albori aveva esclusivamente uno scopo pratico ma che nel corso dei secoli si è evoluta per dare risalto alla bellezza e all’unicità di ogni individuo. Se da un lato tutto ciò ha dato colore e brio al semplice atto di coprirsi, dall’altro, con l’estremo consumismo dilagante, sta facendo perdere di vista laproduttiva, per concentrarsi sulla varietà delle mise proposte stagionalmente, causando, oltretutto, un aumento degli sprechi. Purtroppo, questo atteggiamento ha decentrato molte filiere produttive e ha determinato un abbassamento di livello di molte maison, per non parlare dell’invasione dei negozi da parte di abiti caratterizzati da mediocri fatture. L’artigianato italiano è da sempre sinonimo d’eccellenza, tant’è vero che le case di moda di lusso fanno produrre i loro indumenti proprio qui nel ...