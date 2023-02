Pedullà: «Inter, 7 sconfitte in 24 gare sono inammissibili! Inzaghi inventi» (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter ha ottenuto contro il Bologna la settima sconfitta in 24 partite di campionato. Inzaghi sul banco degli imputati. Ne parla Pedullà. Le sue parole in collegamento su Sportitalia SERVE UNA SMOSSA ? Alfredo Pedullà dice la sua sul rendimento dei nerazzurri: «Devo fare due premesse: uno, l’Inter deve cambiare proprietà, due, io stimo Inzaghi come allenatore. Però perdere 7 partite su 24 è inammissibile. L’Inter al primo tempo non si è presentata, era senz’anima. Napoli ingiocabile va bene, ma non giustifica le 7 sconfitte in 24 partite. Non giustifica che passi dalla prestazione contro Milan, Napoli e Porto a quelle contro Monza, Bologna ed Empoli. La gestione è stata sbagliata, Inzaghi deve far meglio. Mi aspetto ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ha ottenuto contro il Bologna la settima sconfitta in 24 partite di campionato.sul banco degli imputati. Ne parla. Le sue parole in collegamento su Sportitalia SERVE UNA SMOSSA ? Alfredodice la sua sul rendimento dei nerazzurri: «Devo fare due premesse: uno, l’deve cambiare proprietà, due, io stimocome allenatore. Però perdere 7 partite su 24 è inammissibile. L’al primo tempo non si è presentata, era senz’anima. Napoli ingiocabile va bene, ma non giustifica le 7in 24 partite. Non giustifica che passi dalla prestazione contro Milan, Napoli e Porto a quelle contro Monza, Bologna ed Empoli. La gestione è stata sbagliata,deve far meglio. Mi aspetto ...

