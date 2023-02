Pedro punta l’Inter: «Obiettivo restare attaccati per la Champions League» (Di martedì 28 febbraio 2023) Pedro ha giocato Lazio-Sampdoria 1-0, partita che ha portato i biancocelesti a due punti dall’Inter in classifica (vedi articolo). L’attaccante spagnolo, intervistato da Sky Sport, analizza la corsa Champions League. IL MESSAGGIO – Pedro dà una valutazione sul valore dell’1-0 della Lazio sulla Sampdoria che porta i biancocelesti a -2 dall’Inter: «Era importante alla fine ottenere un bel risultato in questa partita, per continuare con l’Obiettivo principale nostro che è essere lì attaccati in classifica a lottare per la Champions League. Era importante oggi ottenere i tre punti e l’abbiamo fatto, magari non è stata la nostra miglior partita, però abbiamo creato occasioni e giocato bene. Alla fine abbiamo ottenuto questa ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023)ha giocato Lazio-Sampdoria 1-0, partita che ha portato i biancocelesti a due punti dalin classifica (vedi articolo). L’attaccante spagnolo, intervistato da Sky Sport, analizza la corsa. IL MESSAGGIO –dà una valutazione sul valore dell’1-0 della Lazio sulla Sampdoria che porta i biancocelesti a -2 dal: «Era importante alla fine ottenere un bel risultato in questa partita, per continuare con l’principale nostro che è essere lìin classifica a lottare per la. Era importante oggi ottenere i tre punti e l’abbiamo fatto, magari non è stata la nostra miglior partita, però abbiamo creato occasioni e giocato bene. Alla fine abbiamo ottenuto questa ...

