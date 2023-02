Pechino Express 10, svelata la data di inizio e le tappe che percorreranno i viaggiatori (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky e in streaming su Now Tv a partire dal prossimo 9 marzo. Alla conduzione di Pechino Express 10, Costantino della Gerardesca ed Enzo Miccio, uno dei protagonisti più amati (e combattivi) nella storia del docu-reality. Attraverso i canali social ufficiali, rivelata l’identità dei nuovi viaggiatori, che quest’anno entreranno in contatto con le culture di India, Borneo Maltese e Cambogia. A contendersi la vittoria del celebre reality saranno nove coppie. Il primo duo ad essere annunciato è stato quello de “Le Attiviste”, formato da Giorgia Soleri e Federippi, seguito da quello degli “Gli Italo Americani”, composto da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono “Gli Avvocati”, Dario e Caterina Vergassola ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutto pronto per la nuova edizione di, in onda su Sky e in streaming su Now Tv a partire dal prossimo 9 marzo. Alla conduzione di10, Costantino della Gerardesca ed Enzo Miccio, uno dei protagonisti più amati (e combattivi) nella storia del docu-reality. Attraverso i canali social ufficiali, rivelata l’identità dei nuovi, che quest’anno entreranno in contatto con le culture di India, Borneo Maltese e Cambogia. A contendersi la vittoria del celebre reality saranno nove coppie. Il primo duo ad essere annunciato è stato quello de “Le Attiviste”, formato da Giorgia Soleri e Federippi, seguito da quello degli “Gli Italo Americani”, composto da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono “Gli Avvocati”, Dario e Caterina Vergassola ...

