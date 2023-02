Pd, Schlein star alla Camera, foto e abbracci in Transatlantico (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ forse la prima volta da inizio legislatura che si registra il pienone di parlamentari e cronisti davanti all’ingresso dell’aula nella parte dei banchi del centrosinistra. E’ il giorno di Elly Schlein, per la prima volta da segretaria Pd a Montecitorio. Camicia colorata, tallieur grigio chiaro. Le sta leggermente abbondante. Le fatiche della campagna per le primarie. “Devi mangiare”, scherzano i suoi. C’è tutta la squadra dei deputati che l’hanno sostenuta ad accoglierla. Da Marco Furfaro a Chiara Braga, Alessandro Zan, Marco Sarracino, Peppe Provenzano, Andrea Orlando. C’è anche Marina Sereni, ex-parlamentare ed ex-vice ministro degli Esteri con Mario Draghi. Una competenza su politica estera, guerra in Ucraina e dintorni. abbracci e strette di mano. Ci scappa anche una foto di gruppo in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ forse la prima volta da inizio legislatura che si registra il pienone di parlamentari e cronisti davanti all’ingresso dell’aula nella parte dei banchi del centrosinistra. E’ il giorno di Elly, per la prima volta da segretaria Pd a Montecitorio. Camicia colorata, tallieur grigio chiaro. Le sta leggermente abbondante. Le fatiche della campagna per le primarie. “Devi mangiare”, scherzano i suoi. C’è tutta la squadra dei deputati che l’hanno sostenuta ad accoglierla. Da Marco Furfaro a Chiara Braga, Alessandro Zan, Marco Sarracino, Peppe Provenzano, Andrea Orlando. C’è anche Marina Sereni, ex-parlamentare ed ex-vice ministro degli Esteri con Mario Draghi. Una competenza su politica estera, guerra in Ucraina e dintorni.e strette di mano. Ci scappa anche unadi gruppo in ...

