Pd | Schlein segretaria con il 53 75% | a Bonaccini il 46 | 25%

Elly Schlein segretaria del Pd con il 53.75% (587.010 voti), il suo sfidante Stefano Bonaccini si è fermato al 46.25% (505.032).Sono i dati definitivi delle primarie, resi noti dalla Commissione nazionale per il Congresso. I votanti sono stati 1.098.623.

