Pd | Renzi scommette sulla diaspora | «Ora è chiaro che lì non c’è più posto per i riformisti»

(Di martedì 28 febbraio 2023) «Lo spazio che si apre è fantastico». Matteoconclude con queste parole la sua e-mews di commento alla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd. E non poteva che essere così. La sconfitta di Stefano Bonaccini è quella di un’intera area che ora pensa di non avere più agibilità all’interno del partito. E forse si guarderà intorno in cerca di nuovi approdi.lo sa, ma al momento dice di puntare più agli elettori che agli eletti. «Non puntiamo all’esodo dei dirigenti nel 2023, ma all’esodo degli elettori nel 2024», assicura. E per risultare credibile, blinda il concetto in una specie di slogan: «Nessuna campagna acquisti, ma solo campagna elettorale». Sarà, ma è soprattutto agli eletti che pensa quando sentenzia che con la vittoria della Schlein «vengono giù gli alibi di chi ancora pensava di poter coltivare il riformismo dentro il ...