**Pd: Renzi, 'partito cambia pelle, ora battaglia cruenta con Conte, noi siamo altrove'** (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd cambia la politica italiana. Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio. E ovviamente complimenti anche a Stefano Bonaccini per la battaglia leale. Ma al di là degli aspetti personali la questione è politica. Ciò che è avvenuto è molto importante. Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinquestelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d'accordo o meno: è un dato di fatto che la vittoria di Schlein cambia la pelle del Pd". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. "Qualcuno -prosegue l'ex premier- pensa che ciò sia un bene, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pdla politica italiana. Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio. E ovviamente complimenti anche a Stefano Bonaccini per laleale. Ma al di là degli aspetti personali la questione è politica. Ciò che è avvenuto è molto importante. Il Pd diventa undi sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinquestelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d'accordo o meno: è un dato di fatto che la vittoria di Schleinladel Pd". Lo scrive Matteonella Enews. "Qualcuno -prosegue l'ex premier- pensa che ciò sia un bene, ...

