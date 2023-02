Pd: Orlando, 'ora fronte largo opposizioni a partire da salario minimo' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - I complimenti vanno fatti "ad Elly Schlein e alla sua capacità di mobilitazione e a tutte le militanti e i militanti che l'hanno sostenuta. Dai gazebo è partita una richiesta forte di cambiamento e questo è l'elemento politico di novità che tutti dovremmo cogliere". Così il deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, in una intervista ai quotidiani QN. "Vedo la differenza - aggiunge poi l'esponente dem - ma non la contrapposizione tra il voto dei circoli e quello dei gazebo. Vedo invece, accanto ad un apporto di donne e di giovani militanti che erano in sofferenza ma che avevano comunque un'adesione ideale al PD, anche il ritorno di molti ex iscritti che hanno voluto dimostrare con il voto ad Elly un recupero di quel legame. D'altra parte non sottovaluterei la rilevanza dell'elezione di una donna alla guida del partito in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - I complimenti vanno fatti "ad Elly Schlein e alla sua capacità di mobilitazione e a tutte le militanti e i militanti che l'hanno sostenuta. Dai gazebo è partita una richiesta forte di cambiamento e questo è l'elemento politico di novità che tutti dovremmo cogliere". Così il deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea, in una intervista ai quotidiani QN. "Vedo la differenza - aggiunge poi l'esponente dem - ma non la contrapposizione tra il voto dei circoli e quello dei gazebo. Vedo invece, accanto ad un apporto di donne e di giovani militanti che erano in sofferenza ma che avevano comunque un'adesione ideale al PD, anche il ritorno di molti ex iscritti che hanno voluto dimostrare con il voto ad Elly un recupero di quel legame. D'altra parte non sottovaluterei la rilevanza dell'elezione di una donna alla guida del partito in un ...

