Pd | Manfredi | “Schlein ha interpretato cambiamento | ora unità”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Credo che c’è stata una grande richiesta diche è venuta dalla base e che Ellyè riuscita ad interpretare. È un mandato chiaro che ora però deve essere tradotto in una proposta programmatica forte e in una capacità inclusiva”. Così, il sindaco di Napoli, Gaetano, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della sezione Campania della Corte dei Conti. “Per avere una capacità maggioritaria in alleanza è necessario che ci sia una proposta ampia e capace di includere – ha sottolineati – Io sono sempre contrario agli azzeramenti, penso ci voglia un rinnovamento progressivo perché in passato soluzioni traumatiche non hanno dato i risultati che ci si aspettava. È importante avere una linea politica chiara ma che sia inclusiva e consenta di poter includere chi la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Damianodanny1 : BOMBA DE LUCA SEGRETERIA SCHLEIN – CON VITTORIA DI ELLY SI ALLONTANA3°MANDATO LA NUOVA SEGRETARIA PD L’ALTOLÀ A… - infoitinterno : Manfredi: 'Buon lavoro a Schlein: ora nuovo progetto per ridurre divari' - infoitinterno : Primarie Pd, gli auguri di Manfredi a Elly Schlein: «Ricostruire il campo largo» - infoitinterno : Manfredi: 'Buon lavoro a Schlein: ora nuovo progetto per ridurre divari' - infoitinterno : Schlein segretaria Pd, Manfredi: 'Ora rilanciamo il campo largo' -

Successo della neo segretaria nei quartieri collinari. E " rossi" come San Giovanni. Ma anche negli avamposti 5S come Scampia. Bonaccini vince a San Carlo all'Arena.fa gli auguri alla deputata: "Ora un grande progetto riformista e ...Cosa succede adesso al Comune guidato dal sindaco Gaetanocon Ellysegretaria del Pd contro ogni pronostico A Palazzo San Giacomo sono sicuri che l'arrivo della prima donna alla guida del Pd - capace di battere Stefano Bonaccini, il ...Mentre le mille tessere annullate a Napoli hanno consentito la vittoria a, sia nei circoli che nei gazebo. Anche con il sostegno del sindaco, dem filo grillino che non nega di voler ...

Pd, Manfredi: "Schlein ha interpretato cambiamento, ora unità" anteprima24.it

Gazebo contro circoli, liberi elettori contro apparati di partito. In una piovosa domenica di febbraio il voto delle primarie ha ribaltato quello degli iscritti. Si sentiva nell'aria che era possibile ...Successo della neo segretaria nei quartieri collinari. E “ rossi” come San Giovanni. Ma anche negli avamposti 5S come Scampia. Bonaccini vince a ...