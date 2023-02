Pd, l’ex segretario Renzi: La vittoria di Schlein cambia la politica italiana (Di martedì 28 febbraio 2023) “La vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD cambia la politica italiana”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua E-News. “Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio. E ovviamente complimenti anche a Stefano Bonaccini per la battaglia leale”, aggiunge Renzi..”Ma al di là degli aspetti personali la questione è politica.Ciò che è avvenuto è molto importante. Il PD diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinque Stelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d’accordo o meno: è un dato di fatto che la vittoria di Schlein cambia la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) “Ladi Ellyalle primarie del PDla”. Lo scrive Matteonella sua E-News. “Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio. E ovviamente complimenti anche a Stefano Bonaccini per la battaglia leale”, aggiunge..”Ma al di là degli aspetti personali la questione è.Ciò che è avvenuto è molto importante. Il PD diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento Cinque Stelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. Non si tratta di esprimere un giudizio di merito, dire se si è d’accordo o meno: è un dato di fatto che ladila ...

