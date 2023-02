Pd, l’area della Segretaria Schlein chiarisce: “Nessun cambio di linea su guerra in Ucraina” (Di martedì 28 febbraio 2023) Grandi scossoni in seguito alla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd. Ma molti di questi scossoni, dicono fonti interne, non hanno motivo di esistere. Peppe Provenzano, ex Vicesegretario del partito ed oggi nome molto vicino all’area della neoSegretaria, ha fatto chiarezza sulla questione relativa alla guerra in Ucraina: Non c’è niente da spiegare. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Grandi scossoni in seguito alla vittoria di Ellyalle primarie del Pd. Ma molti di questi scossoni, dicono fonti interne, non hanno motivo di esistere. Peppe Provenzano, ex Vicesegretario del partito ed oggi nome molto vicino alneo, ha fatto chiarezza sulla questione relativa allain: Non c’è niente da spiegare. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : La Galleria Colonna, commissionata a metà del 1600 dal Cardinale Girolamo I Colonna, è l'area più famosa di Palazzo… - marifcinter : #Antonello: 'L'Inter è molto coerente. Il progetto principale rimane San Siro col Milan ma se il Milan dovesse opzi… - infoiteconomia : Le riprese de “L’Amica Geniale” a Caserta nell’area ex Ucar, dal 1 al 3 marzo nel centro storico della città - PalaMedeAegan : RT @Gianl1974: 2/5 L'amante di Putin, Alina Kabaeva, ha ricevuto in dono dal presidente 'l'appartamento più grande della Russia' - un'area… - elpablo2006 : RT @Gianl1974: 2/5 L'amante di Putin, Alina Kabaeva, ha ricevuto in dono dal presidente 'l'appartamento più grande della Russia' - un'area… -

Windows 11 Moment 2: le novità aggiunte al sistema operativo ...a una semplice striscia alta più o meno quanto le icone della ... effettuando un'operazione di trascinamento verso l'altro, la barra ...di registrazione dello schermo che consente di selezionare un'area ... Ucraina, l'area Schlein: 'La linea di sostegno a Kiev non cambia' ... oggi nome forte dell'area Schlein: "Il Pd ha votato tutti i ... "Il Pd ha votato tutti i decreti per l'invio delle armi in Ucraina e ... Tra l'altro, il nostro Paese non è il primo della classe nella ... Regione Veneto, da domani Annichiarico nuovo dg area Sanita' ...dell'Area Sanita' e Sociale della Regione del Veneto. Il professionista e' stato presentato ufficialmente oggi a Palazzo Balbi dal presidente Luca Zaia. All'incontro era ha partecipato anche l'... ...a una semplice striscia alta più o meno quanto le icone... effettuando un'operazione di trascinamento verso'altro, la barra ...di registrazione dello schermo che consente di selezionare un'...... oggi nome forte dell'Schlein: "Il Pd ha votato tutti i ... "Il Pd ha votato tutti i decreti per'invio delle armi in Ucraina e ... Tra'altro, il nostro Paese non è il primoclasse nella ......dell'Sanita' e SocialeRegione del Veneto. Il professionista e' stato presentato ufficialmente oggi a Palazzo Balbi dal presidente Luca Zaia. All'incontro era ha partecipato anche'... Crisi d’impresa, bloccata l’area della transazione fiscale Il Sole 24 ORE