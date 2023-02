Pd, in Campania ha vinto Bonaccini. Ma ora De Luca vede sfumare il terzo mandato (Di martedì 28 febbraio 2023) E meno male che c’era il Delukistan dominato dal feroce Delukashenko… Invece eccolo lì il governatore più tosto d’Italia mentre si lecca le ferite inferte dall’inatteso trionfo di Elly Schlein. Non c’entra solo la lesa maestà, ma anche la concretissima questione del terzo mandato in Campania, il Delukistan appunto. Quando ancora credeva di essere baciato dalla sorte e premiato dal popolo delle primarie, Stefano Bonaccini aveva più che aperto alla possibilità di una terza candidatura di De Luca (Delukashenko, appunto). Ma poi è arrivata la doccia gelata della realtà a rovinare tutto. Non in Campania, s’intende, dove la collaudata macchina di potere del governatore-sceriffo ha fatto in fondo il suo dovere in tutte e cinque le province, con picco del 79,5 per cento nel feudo di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) E meno male che c’era il Delukistan dominato dal feroce Delukashenko… Invece eccolo lì il governatore più tosto d’Italia mentre si lecca le ferite inferte dall’inatteso trionfo di Elly Schlein. Non c’entra solo la lesa maestà, ma anche la concretissima questione delin, il Delukistan appunto. Quando ancora credeva di essere baciato dalla sorte e premiato dal popolo delle primarie, Stefanoaveva più che aperto alla possibilità di una terza candidatura di De(Delukashenko, appunto). Ma poi è arrivata la doccia gelata della realtà a rovinare tutto. Non in, s’intende, dove la collaudata macchina di potere del governatore-sceriffo ha fatto in fondo il suo dovere in tutte e cinque le province, con picco del 79,5 per cento nel feudo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #PrimariePD Tutti i risultati definitivi divisi per regione. A #Schlein 12 regioni, tra cui la Sicilia. #Bonaccini… - SecolodItalia1 : Pd, in Campania ha vinto Bonaccini. Ma ora De Luca vede sfumare il terzo mandato - scuroscuroscuro : RT @ultimora_pol: #PrimariePD Tutti i risultati definitivi divisi per regione. A #Schlein 12 regioni, tra cui la Sicilia. #Bonaccini ha vin… - ElSabrosoDJ : @mariolavia @dariofrance Se avesse vinto Bonaccini, in Campania, avremmo avuto tutto il vecchio establishment di De… - Mafara72 : RT @sweetlullaby0: #PrimariePD Tutti i risultati definitivi divisi per regione. A Schlein 12 regioni, tra cui la Sicilia. Bonaccini ha vint… -