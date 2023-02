Pd | Gribaudo | ' io in segreteria? Valuteremo con Schlein'

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Io nella nuovadel Pd? “Non lo so in realtà, lo deciderà la nuova segretaria,insieme”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly. Esiste un cerchio magico intorno alla neo leader del partito? “No, ci sono solo persone che hanno voluto darle una mano”. Lei è stata tra gli artefici della vittoria di. Pare abbiate festeggiato con balli e canti al comitato elettorale…”Siamo partiti cantando 'Bella Ciao' e siamo finiti con ‘Occhi di Gatto', con tanta musica dance anni ‘90, tra cui le Spice Girls”. Laha anche imbracciato la chitarra? “Elly ha suonato un po' i Green Day, ma giusto qualche accordo…”

I nomi in campo sono quelli di Chiara Braga e Chiara Gribaudo, per il gruppo alla Camera, e di Francesco Boccia o Anna Rossomando, per quello al Senato. Per la segreteria si fa il nome di Marco Furfaro. Alla Camera in pole ci nomi di due deputate vicinissime a Schlein: Chiara Braga e Chiara Gribaudo.

Il tema è "oggettivo", o come direbbe il Feltri di Crozza "fattuale". Chiara Gribaudo, parlamentare cuneese, tra le figure più vicine alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein, non nega una discussione.