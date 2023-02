Pd | Fratoianni | ' vittoria Schlein dato politico importante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ladi Ellyalle primarie del Pd è un, e vince con una partecipazione che in epoca di disillusione crescente segnala una capacità di reazione che è un fatto significativo e da non sottovalutare. Ed è un fatto positivo che Elly vinca su un vocabolario che parla alla cultura, ai valori e alla storia delle sinistra di questo Paese". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Radio Radicale. "E come dicevo qualche settimana - prosegue il leader di SI - quando chi mi si chiedeva se ero preoccupato della svolta a sinistra di Conte, lo ripeto anche adesso: considero ogni cosa che si muove a verso la sinistra e che allarga lo spazio ...