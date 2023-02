Pd: Delrio, 'nostra posizione su Ucraina non cambia' (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - "Le diversità e le sensibilità che raccoglie il Pd sono e saranno la nostra forza e la nostra ricchezza. Si apre una nuova fase con Elly Schlein segretaria per coinvolgere sempre più persone nel costruire l'alternativa al governo". Così Graziano Delrio su twitter. "Le alleanze non sono tema di oggi. Vogliamo portare avanti battaglie per un paese più giusto. Penso al cuneo fiscale, al salario minimo, alla difesa della sanità pubblica. Sono temi su cui lavorare con altre opposizioni". "La posizione del Pd sulla guerra non cambia. Noi difendiamo il diritto dell'Ucraina a difendersi ma chiediamo di aumentare la pressione diplomatica per fermare la guerra. Italia e Europa possono e devono fare di più". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - "Le diversità e le sensibilità che raccoglie il Pd sono e saranno laforza e laricchezza. Si apre una nuova fase con Elly Schlein segretaria per coinvolgere sempre più persone nel costruire l'alternativa al governo". Così Grazianosu twitter. "Le alleanze non sono tema di oggi. Vogliamo portare avanti battaglie per un paese più giusto. Penso al cuneo fiscale, al salario minimo, alla difesa della sanità pubblica. Sono temi su cui lavorare con altre opposizioni". "Ladel Pd sulla guerra non. Noi difendiamo il diritto dell'a difendersi ma chiediamo di aumentare la pressione diplomatica per fermare la guerra. Italia e Europa possono e devono fare di più".

