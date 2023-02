Pd, da Elly Schlein mi aspetto un rilancio alla Bersani. Temo però che Meloni la sbrani (Di martedì 28 febbraio 2023) Gazebo batte voto interno 57 a 43. Ossia la smentita di tutte le previsioni sondaggistiche di auguri e aruspici sull’esito inevitabile, già precostituito e a man bassa delle primarie Pd a vantaggio di Stefano Bonaccini (oltre che del suo visagista, affetto da feticismo del bulbo pilifero, e del suo lookologo, cultore delle mises strizzate, da ballerino di tango in qualche balera della provincia emiliana). Invece stravince Elly Schlein, simpaticamente sbulinata e immaginabile molto di più a suo agio nel raccogliere firme per la salvezza della foca monaca che non in un salotto da parvenu. Ossia, vince la sinistra del politicamente corretto tendente al rosso antico con nostalgia di Enrico Berlinguer. Perde la Terza Via blairiana (con qualche decennio di ritardo) carrierista e con il pallino entrista nel garden club dei ricconi che schifano i poveracci. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Gazebo batte voto interno 57 a 43. Ossia la smentita di tutte le previsioni sondaggistiche di auguri e aruspici sull’esito inevitabile, già precostituito e a man bassa delle primarie Pd a vantaggio di Stefano Bonaccini (oltre che del suo visagista, affetto da feticismo del bulbo pilifero, e del suo lookologo, cultore delle mises strizzate, da ballerino di tango in qualche balera della provincia emiliana). Invece stravince, simpaticamente sbulinata e immaginabile molto di più a suo agio nel raccogliere firme per la salvezza della foca monaca che non in un salotto da parvenu. Ossia, vince la sinistra del politicamente corretto tendente al rosso antico con nostalgia di Enrico Berlinguer. Perde la Terza Via blairiana (con qualche decennio di ritardo) carrierista e con il pallino entrista nel garden club dei ricconi che schifano i poveracci. ...

