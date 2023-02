Pd: Calenda, 'mi auguro sia partito con cui si possa dialogare' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il peggior avversario del Pd è il Pd stesso quando arruola qualunquisti, cacicchi e sultani. E quando insegue i 5S sul terreno del populismo. Io mi auguro che ci sia un forte partito socialdemocratico serio e pragmatico con cui si possa dialogare anche nelle differenze". Così Carlo Calenda su twitter replicando ad alcune dichiarazioni di Michele Emiliano a La 7. "Renzi e Calenda - ha detto il presidente della regione Puglia- sono i principali avversari del Pd. Deve decidere Elly chi deve essere il suo interlocutore, Stefano rimane un interlocutore affidabile che può aiutare ad evitare strane idee". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il peggior avversario del Pd è il Pd stesso quando arruola qualunquisti, cacicchi e sultani. E quando insegue i 5S sul terreno del populismo. Io miche ci sia un fortesocialdemocratico serio e pragmatico con cui sianche nelle differenze". Così Carlosu twitter replicando ad alcune dichiarazioni di Michele Emiliano a La 7. "Renzi e- ha detto il presidente della regione Puglia- sono i principali avversari del Pd. Deve decidere Elly chi deve essere il suo interlocutore, Stefano rimane un interlocutore affidabile che può aiutare ad evitare strane idee".

