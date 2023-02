Paziente in fin di vita chiede di vedere il proprio cane prima di morire: Lapo ammesso in ospedale. E ora cerca una nuova famiglia (Di martedì 28 febbraio 2023) Voleva rivedere il proprio cane per l’ultima volta prima di morire, e la sua richiesta è stata accolta. È successo nell’ospedale San Donato di Arezzo, dove Vittoria, ricoverata nell’unità di terapia intensiva del reparto di pneumologia, ha potuto trascorrere del tempo insieme al suo Lapo, un meticcio di 8 anni, mentre affrontava gli ultimi attimi di vita terrena. “Abbiamo voluto curare oltre alle patologie, anche l’aspetto emotivo della signora nel momento delicato del fine vita” ha fatto sapere la caposala, Manuela caneschi, come riporta La Nazione. “Lei stessa, infatti, consapevole delle sue condizioni ha chiesto di trascorrere del tempo con il suo cane. Supportati dai familiari siamo riusciti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Voleva riilper l’ultima voltadi, e la sua richiesta è stata accolta. È successo nell’San Donato di Arezzo, dove Vittoria, ricoverata nell’unità di terapia intensiva del reparto di pneumologia, ha potuto trascorrere del tempo insieme al suo, un meticcio di 8 anni, mentre affrontava gli ultimi attimi diterrena. “Abbiamo voluto curare oltre alle patologie, anche l’aspetto emotivo della signora nel momento delicato del fine” ha fatto sapere la caposala, Manuelaschi, come riporta La Nazione. “Lei stessa, infatti, consapevole delle sue condizioni ha chiesto di trascorrere del tempo con il suo. Supportati dai familiari siamo riusciti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Paziente in fin di vita chiede di vedere il proprio cane prima di morire: Lapo ammesso in ospedale - lacittanews : Presso l’ospedale di Bassano, un adolescente di soli 17 anni è in fin di vita dopo aver manifestato i sintomi della… - Bergere_Belge : È un conduttore del cazzo è lì per misericordia di qualcuno oltre a non capire una sega Bucciantini è stato fin tro… - Ellen_2911 : Oriana hai fatto bene per te è una liberazione sei stata fin troppo paziente con lui ora basta #oriele - aledige : @Marzia49148312 Lei è stata fin troppo paziente. -