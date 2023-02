Paventi: «Inter, Champions League per restare competitivi! Tutto aperto» (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter ha perso domenica a Bologna e questo causa un grosso problema nella corsa per la Champions League (vedi articolo). Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, fa notare come i bonus per la squadra di Inzaghi siano finiti. TRAGUARDO NECESSARIO – Per Andrea Paventi l’Inter deve evitare la mancanza di stimoli: «Se ti sei staccato dalla lotta scudetto, che c’è sempre stata solo potenzialmente per il distacco dal Napoli, la lotta Champions League è aperta. Ci sono quattro squadre, se la Roma dovesse vincere oggi aggancerebbe l’Inter già ripresa dal Milan. Tutto è potenzialmente aperto, le prossime due partite prima di Porto contro Lecce e Spezia sono importantissime. Deve evitare altre sconfitte per ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ha perso domenica a Bologna e questo causa un grosso problema nella corsa per la(vedi articolo)., in collegamento con Sky Sport 24, fa notare come i bonus per la squadra di Inzaghi siano finiti. TRAGUARDO NECESSARIO – Per Andreal’deve evitare la mancanza di stimoli: «Se ti sei staccato dalla lotta scudetto, che c’è sempre stata solo potenzialmente per il distacco dal Napoli, la lottaè aperta. Ci sono quattro squadre, se la Roma dovesse vincere oggi aggancerebbe l’già ripresa dal Milan.è potenzialmente, le prossime due partite prima di Porto contro Lecce e Spezia sono importantissime. Deve evitare altre sconfitte per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Paventi: «Inter, Champions League per restare competitivi! Tutto aperto» - - internewsit : VIDEO - Paventi: «Lukaku, che voglia di sacrificio! Inzaghi lo ha aspettato» - - internewsit : Paventi: «Lukaku è ripartito. Oggi un segnale dopo l'allenamento» - - infoitsport : Paventi: «Lukaku, notata una cosa oggi ad Appiano! Per Bologna-Inter…» - zazoomblog : Paventi: «Lukaku notata una cosa oggi ad Appiano! Per Bologna-Inter…» - #Paventi: #«Lukaku #notata #Appiano!… -