Pavarese | “Anche Maradona si emozionerebbe con questo Napoli”

Gigi Pavarese dichiara che Anche Diego Armando Maradona si emozionerebbe con il Napoli di questa stagione Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del club azzurro, si sofferma sul Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione 'Punto Nuovo Show'. Il dirigente dichiara: "Mi viene da ridere se ripenso ai titoli speranzosi di gennaio, che pronosticavano un altro campionato ed un calo del Napoli. Gli azzurri hanno dimostrato la forza e la fame di risultati che hanno di domenica in domenica. E poi hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e di attaccamento alla maglia, in questo faccio i complimenti a Spalletti che ha spronato i suoi a dare qualcosa in più per 'lei', la città, la maglia e i tifosi".

